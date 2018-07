Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 iulie, o aeronava C-27J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor și o aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, impreuna cu aproximativ 20 militari-echipajele aeronavelor și personal auxiliar, au decolat spre Grecia, in jurul orei..., pentru a acționa in vederea stingerii…

- "Din toate informatiile pe care le avem, nu exista cetateni romani implicati in aceasta catasrofa naturala. Am creat o legatura permanenta intre ambasada Romaniei si ministerul elen de Externe. Este un cerc de WhatsApp in care urmeaza sa primim informatii. Cand le vom avea, vom comunica in cel mai…

