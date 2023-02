VIDEO. Cum au fost prinși trei bărbaţi care acţionau prin metoda „accidentul” Trei persoane au fost arestate intr-un dosar de inselaciune prin metoda ”accidentul”, in care au avut loc si cinci perchezitii in vederea destructurarii intregului grup infractional. Doi dintre cei arestati au fost prinsi la scurt timp dupa ce ar fi primit 11.000 de lei de la o femeie, in varsta de 79 ani, din judetul […] The post VIDEO. Cum au fost prinși trei barbati care actionau prin metoda „accidentul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

