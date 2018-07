Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi protestatari i-au asteptat, joi seara, in incinta Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj pe cei trei deputati de la PSD si ALDE, care au sustinut modificarile la Codul Penal, pentru a le reprosa votul, transmite Mediafax. Protestatarii au ajuns in incinta Aeroportului „Avram Iancu”…

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, subliniaza importanta votarii de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a Proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Read More...

- Deputatul ALDE Cluj, Steluța Cataniciu, lamurește lucrurile in privința modificarii legii privind venitul minim garantat, care stipuleaza ca beneficiarii de ajutor social care sunt apți de munca și refuza un loc de munca, sa nu mai primeasca ajutor social, dupa ce unii PNL-iști și-au asumat proiectul…

- Parlamentarul PSD Cluj, Cristina Burciu, sustine ca este nevoie de o mai mare implicare a autoritatilor abilitate in scopul dinamizarii si eficientizarii campaniilor nationale de donare de sange. In acest sens, deputatul turdean a adresat o interpelare parlamentara ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.…