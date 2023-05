VIDEO: Cum arata Transalpina de Apuseni, intre Bucium și Aiud. Se lucreaza pe toata lungimea drumului Se lucreaza intens pe „Transalpina de Apuseni”, intre Bucium și Aiud. Utilajele sunt „impraștiate” pe cele doua tronsoane. In comunele Bucium, Mogoș și Ponor se frezeaza asfaltul, se executa foraje, ziduri de sprijin poduri și podețe. In comuna Rameț, lucrarile de asfaltare au ajuns la circa 1 kimlometru de sediul Primariei, in apropiere de Cheile […] Citește VIDEO: Cum arata Transalpina de Apuseni, intre Bucium și Aiud. Se lucreaza pe toata lungimea drumului in Alba24 .