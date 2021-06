Stiri pe aceeasi tema

- Surprize mari pentru fanii Insula Iubirii! Denisa Jurcan, fosta iubita a lui Adrian, se casatorește. Bruneta a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau, Andrei Mureșan, cunoscut și el in urma participarii in cadrul unui show matrimonial. Cat de mult s-a schimbat Denisa de-a lungul timpului și cum…

- Caravana vaccinarii anti-COVID-19 pornește la drum in weekend, de data aceasta in zona Munților Apuseni, anunța directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. „La inițiativa DSP Alba și cu sprijinul Rotary ”Floare de Colț” Abrud care a pus la dispoziție o furgoneta adaptata ce va ține loc de cabinet medical,…

- Un barbat din Teiuș a fost reținut de catre polițiști dupa ce și-ar fi agresat fosta concubina și ar fi dat-o afara din casa. Fața de barbat a fost emis un ordin provizoriu de protecție. Potrivit IPJ Alba, sambata, 8 mai 2021, polițiștii din Teiuș au luat masura reținerii pentru 24 de ore, fața de […]…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID, luate la nivelul orașului Teiuș și alte patru comune. Hotararea CJSU Alba O noua decizie, privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza orasului Teius, comunelor Arieseni, Avram Iancu, Posaga si Vidra, a fost luata…

- Consiliul Local Abrud este convocat in ședința ordinara care se va desfașura joi, 22 aprilie 2021, incepand cu ora 13.00, in sala de ședințe „Avram Iancu” din cadrul Primariei orașului Abrud. Pentru aceasta intrunire, primarul Cristian Alexandru Albu a propus spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT…

- In 2021, 46 de obiective primesc bani de investiții la Cugir. Bugetul orașului a fost aprobat joi de consilierii locali. Bugetul general va avea la dispozitie venituri de 107.299.550 lei, de doua ori mai mari decat cele realizate anul trecut, in mare parte datorita fondurilor europene care vor intra…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești S.R.L. deruleaza, in aceasta perioada, o serie de activitați menite sa curețe, infrumusețeze și sa intrețina parcurile, scuarurile, aliniamentele stradale și spațiile verzi dintre blocuri. Astfel, in cursul…

- Primarul din Campeni, Dan Cristian Pașca ii anunța pe Facebook pe cetațenii orașului ca primaria intenționeaza contractarea unui credit pentru finanțarea unor investiții. Sunt vizate mai multe proiecte ale orașului, spune primarul. Printre acestea, reabilitarea centrului civic și a parcului din centrul…