Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de patru ani din municipiul Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia. IPJ Galati a fost sesizat, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca un copil a cazut de la etajul patru a unui bloc de locuinte […] The post O fetița…

- O polițista de frontiera din Vama Petea, județul Satu Mare, a fost trimisa in judecata, dupa ce a fost prinsa ca lua mita de la oamenii care voiau sa intre in țara. In doar 3 ani, femeia ar fi incasat astfel 200.000 de euro, cei mai mulți in vremea pandemiei. Polițista ascundea mita primita in […] The…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde sunt asteptate perturbari ale transportului public si aerian, in contextul unor greve. Potrivit MAE, in Republica Italiana, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase, mai multe greve care pot provoca…

- Un elev in varsta de 18 ani a intrat cu o arma de tip airsoft intr-o școala din Sovata, județul Mureș. Profesorii au sesizat Poliția. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, marti, ca politistii din statiunea Sovata au fost sesizati, de catre reprezentantii unei unitati de invatamant…

- O adolescenta care a fost ranita in timpul atacului armat comis la inceputul lunii mai intr-o scoala din Belgrad a murit luni, ridicand la zece numarul mortilor in acest masacru fara precedent, relateaza AFP si Tanjug. Pe 3 mai, un adolescent de 13 ani a impuscat mortal opt elevi si un agent de paza…

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit, tip briceag, la el, in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, tanarul a intrat in curtea liceului, jandarmii care se aflau in curtea liceului l-au controlat pe elev și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat duminica dupa masacrul comis in cursul saptamanii intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi, potrivit Reuters. Serbia se afla in stare de soc si in doliu in urma acestor doua atacuri armate: masacrul dintr-o scoala…

- Un elev in varsta de 15 ani a fost retinut de politistii din municipiul Bacau dupa ce ar fi amenintat cu cutitul un profesor in incinta salii de sport a unitatii de invatamant. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), incidentul a avut loc miercuri si a fost sesizat la 112 de un profesor…