Stiri pe aceeasi tema

- Vitalik Buterin, programatorul ruso-canadian care a creat Ethereum in 2013, pe cand avea doar 19 ani, a ajuns miliardar, dupa creșterea valorii acesteia, scrie CNN . Buterin are 350.000 de criptomonede ether in portofelul sau digital și, inmulțit cu nivelul-record de 3.500 de dolari atins marți, asta…

- Mii de persoane din India și-a exprimat indignarea pe Twitter dupa ce rețeaua de socializare a șters, la cererea guvernului, unele postari critice cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. Țara se confrunta cu o creștere alarmanta a cazurilor de Covid, iar multe dintre spitale…

- Cheltuielile militare globale au continuat sa creasca in 2020, in pofida pandemiei de COVID-19, ajungand la aproape 2.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI) publicat luni, informeaza AFP. Anul trecut, cheltuielile…

- Elon Musk a fost dat in judecata de un investitor Tesla pe motiv ca a incalcat un acord din 2018, cu Comisia americana pentru bursa si valori imobiliare (SEC), din cauza felului in care posteaza pe Twitter. Reclamantul acuza ca postarile fondatorului Tesla au dus la pierderi de miliarde de dolari pentru…

- Camera Reprezentantilor, in care democratii sunt majoritari, si-a dat miercuri aprobarea finala pentru acest program, oferind presedintelui democrat o victorie majora in primele luni ale mandatului sau. ”Aceasta lege istorica are rolul refacerii coloanei vertebrale a acestei tari”, a afirmat Biden inainte…

- Dupa ore de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase amendamente, Senatul SUA a aprobat in cele din urma sambata planul de 1.900 de miliarde de dolari dorit de presedintele Joe Biden pentru a relansa cea mai mare economie a lumii, afectata de pandemia de coronavirus,…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a anuntat ca a investit luna trecuta 1,5 miliarde de dolari in cea mai populara criptomoneda, ceea ce a facut ca luni cotatia bitcoin sa urce cu peste 10%, la un nivel record, transmite Agerpres , citand agenția Reuters. Dupa anunțul Tesla, cotatia…

- Va amintiți filmul „Marțianul”, in care protagonistul reușește sa cultive cartofi in solul de pe Marte? Ei bine, totul poate deveni realitate. Iar in acest sens NASA face echipa cu Agenția Spațiala Canadiana și pune la bataie un premiu de 500.000 de dolari. Banii sunt oferiți celor care au o idee pe…