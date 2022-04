VIDEO – Cum arată o bătrână cu machiaj profesional – Imaginile, virale: “Te culci cu Maria și te trezești cu tanti Maricica” Imagini virale pe TikTok prin care o femeie a vrut sa arate cat de mult poate schimba o persoana machiajul facut in mod inteligent, scrie ro-viral.video. Ea și-a machiat o jumatate de fața intr-un fel iar cealalta in mod diferit, facand sa para atat o femeie batrana cat și una foarte tanara. Internauții romani au fost uimiți și au lasat sute de comentarii, unele chiar amuzante: “Te culci cu Maria și te trezești cu tanti Maricica”.Imaginile care au devenit virale și au strans cateva zeci de milioane de vizualizari pot fi vazute in cadrul articolului, mai jos: Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

