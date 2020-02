​VIDEO Cum arată noul telefon pliabil al Huawei, model care va costa 2.400 euro ​Huawei a prezentat luni al doilea sau telefon pliabil, modelul Mate XS care va fi lansat luna viitoare, la prețul de 2.500 euro. Mate XS nu este mult diferit de design fața de primul telefon flexibil al Huawei, dar compania spune ca balamaua și ecranul sunt mai rezistente, iar procesorul este mai rapid. Modelul NU are Google Services.





Telefonul cântarește 295 de grame, iar ecranul este de 8 inci când telefonul este depliat. Rezoluția este 2200 x 2480 pixeli, 414 ppi. Compania spune ca balamaua este mai robusta, ecranul este mai solid și procesorul este mai rapid. Telefonul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

