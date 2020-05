Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat ca medicii care l-au avut in ingrijire pregatisera anuntul decesului sau dupa internarea lui in sectia de terapie intensiva.

- Craig Tiley, directorul primul turneu de Mare Șlem al anului și al Tennis Australia, a dezvaluit ca intrecerea de la Melbourne avea asigurare pentru pandemie, dar ea expira in iunie 2020 Oficialii de la Australian Open se gandesc deja la ce s-ar putea intampla cu ediția din 2021 a turneului, deși mai…

- Dragoș Moldovan a caștigat ultima ediție a show-ului VoceaRomaniei. Tudor Chirila, antrenorul sau, a avut astfel, cea de-a patra victoriein show-ul de la Pro TV. La finalul concursului, tanarul de 22 de ani nu era hotarat ce va face cu marele premiu. „Nu m-am gandit, pentru ca este o suma mare pe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP."Administratia mea le recomanda…

- Biana Dragușanu iși aniverseaza astazi ziua de naștere.Vedeta a implinit 38 de ani, iar cu aceasta ocazie a transmis un mesaj pecontul de socializare, unde le-a dezvaluit tuturor, care este cel mai frumoscadou pentru ea.Bianca Dragușanu implinește astazi frumoasa varsta de 38 deani. Vedeta a dezvaluit…

- Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Lia Olguta Vasilescu, cei mai importanti lideri social-democrati, au cerut alegeri anticipate in sedinta conducerii PSD, ca partidul sa arate ca nu fuge de vot. Conditia: anticipatele sa fie organizate de Guvernul Orban concomitent cu alegerile locale. Exact planul anuntat…