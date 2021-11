VIDEO Cum arată mâinile lui Romain Grosjean la un an după accidentul teribil suferit la Sakhir ​Pe 29 noiembrie 2020, accidentul teribil suferit de Romain Grosjean a facut înconjurul planetei, pilotul scapând incredibil dintr-un monopost de Formula 1 rupt la propriu în doua. La un an distanța, imagini cu mâinile francezului au fost postate pe Twitter de Nico Rosberg.



Context:

La puțin timp dupa startul Grand Prix-ului din Bahrain, monopostul lui Grosjean s-a lovit cu cel al lui Daniil Kviat (AlphaTauri) și a parasit pista în mare viteza.

Dupa ce s-a lovit de parapet, monopostul lui Romain (Haas) s-a rupt în doua și a luat foc instant dupa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malala Yousafzai, laureata a premiului Nobel pentru Pace, a anuntat ca s-a casatorit într-o ceremonie islamica, numita nikkah, ce a avut loc la Birmingham, relateaza BBC și News.ro. Ea si Asser Malik au participat la nikkah, în care mireasa si mirele consimt sa se casatoreasca. Activista…

- Malala Yousafzai, in varsta de 24 de ani, a anunțat marți, 9 noiembrie, ca s-a casatorit in cadrul unei mici ceremonii restranse, la Birmingham, relateaza The Guardian . Activista nascuta in Pakistan și laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 2014, a publicat pe rețelele sociale imagini cu proaspatul…

- Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca încearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se îndreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters. Într-o înregistrare video distribuita…

- Revenirea pe Terra a celui de-al doilea echipaj trimis de compania SpaceX la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), alcatuit din patru astronauti, va avea loc in cele din urma in zorii zilei de marti, a anuntat duminica NASA, din cauza “vanturilor violente din proximitatea zonei de amerizare”.…

- Donald Trump a anuntat miercuri lansarea propriei retele sociale denumita „Truth Social”, dupa ce a fost interzis in ianuarie de Twitter, Facebook si YouTube, care il acuza ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor inainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington. „Am creat…

- Președintele PE, David Sassoli, a reacționat pe Twitter dupa ce Curtea Constituționala a Poloniei a decis joi ca anumite articole din tratatele UE sunt „incompatibile”cu Constituția țarii, într-o decizie istorica ce ar putea pune în pericol finanțarea europeana a țarii și chiar…