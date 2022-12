Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua mii de persoane, printre care membri si simpatizanti ai Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), au participat joi dimineata la un mars la Alba Iulia, pe traseul gara - Cetate, locul unde se desfasoara principalele manifestari organizate de Ziua Nationala a Romaniei.

- Australia a invins Danemarca, scor 1-0, a incheiat grupa D de la Campionatul Mondial pe locul secund. Calificarea in optimile de finala ale turneului din Qatar a declanșat o adevarata sarbatoare in toata țara, deși evenimentul s-a petrecut la ora locala 04:00. Franța a caștigat grupa D și va juca in…

- Poliția Locala ia masuri in problema deșeurilor, la sesizarea ziarului „Unirea”: Munții de gunoaie au disparut in aceasta dimineața Poliția Locala ia masuri in problema deșeurilor, la sesizarea ziarului „Unirea”: Munții de gunoaie au disparut in aceasta dimineața In cursul serii de duminica, 27 noiembrie,…

- Tanar, DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia: Șofer de 25 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive Un tanar, a fost depistat de polițiști DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia. Șofer de 25 de ani, era sub influența substanțelor psihoactive. La data de 11 noiembrie 2022, in jurul…

- Cateva mii de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei, dupa ce au plecat in mars de la Piata Universitatii. Este vorba despre aproximativ 3.000 de oameni care se afla in fata Palatului Victoria. Protestul a fost anuntat in urma cu cateva zile de liderul AUR, George Simion. Duminica, acesta…

- FOTO: Peste 400 de elevi de gimnaziu și liceu din Alba Iulia și Blaj au participat la activitați interactive cu polițiștii In saptamana care se incheie, peste 400 de elevi de gimnaziu și liceu din Alba Iulia și Blaj au participat la activitați interactive cu polițiștii, dedicate siguranței. Potrivit…

- In perioada 21 – 23 septembrie 2022, tinerii care invața la Liceul de Arte ”Regina Maria”, din Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” din Blaj precum și cei care invața la Școala Gimnaziala Micești au primit explicații de la polițiștii Biroului Siguranța Școlara și de la cei ai Compartimentului…

- Red Bull Show Run a sosit in Romania, in Piața Constituției din București. Aici, peste 50.000 de oameni au avut ocazia sa vada, in premiera naționala, un monopost de Formula 1 in acțiune pe strazile capitalei. Mai exact, spectatorii au avut ocazia de a urmari monopostul Red Bull RB7 pe strazile din…