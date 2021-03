Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Suceava au la dispoziție, incepand de luni, 15 martie, cel de-al treilea centru comunitar de vaccinare anti-Covid, la Iulius Mall.Viceprimarul Lucian Harșovschi a precizat ca deja se pot face programari pentru centrul de la Iulius Mall, iar astfel devine disponibil și ...

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare ar trebui sa inceapa din luna martie. „Probabil ca in aprilie, undeva la jumatate lunii aprilie, vom incepe și a treia etapa de vaccinare. Vom pune in funcțiune…

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…

- Un nou centru de vaccinare pentru populatie, unde se vor putea vaccina aproximativ 60 de persoane zilnic, a fost deschis, luni, la Focsani, intr-o cladire proaspat reabilitata in care ar fi trebuit sa functioneze un centru de permanenta, a anuntat primarului municipiului Focsani, Cristi Valentin…

- Prima transa de vaccin anti-Covid, produs de compania Moderna, va sosi miercuri in Romania. In acest context, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane, dar și cum vor fi distribuite dozele in centrele…

- Angajatii de la Spitalul Floreasca din Capitala nu reusesc sa gaseasca cadavrul unui pacient mort de COVID, potrivit familiei persoanei decedate. Doctorul Bogdan Oprita, purtator de cuvant al Spitalului a declarat, ca este vorba de o incurcatura. Politia Capitalei a deschis o ancheta, iar procurorii…

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Campania de vaccinare in Romania a inceput duminica la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- Primul lot de 10 mii de doze de vaccin impotriva Covid-19 pleaca in aceasta seara catre spitalele in care maine va incepe oficial campania de vaccinare. Peste doua zile vom primi un al doilea lot de o suta 40 de mii de doze.