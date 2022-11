Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Nkunku, 25 de ani, 8 selecții, a parasit cantonamentul Franței. Lovit de Eduardo Camavinga (20 de ani) intr-un duel la antrenament, atacantul lui Leipzig a suferit o entorsa la genunchi. Nici nu a inceput Campionatul Mondial din Qatar și Didier Deschamps sta mai mult la telefon, ingrijorat,…

- Atacantul francez Christopher Nkunku (RB Leipzig) a devenit indisponibil pentru Cupa Mondiala din Qatar, el accidentandu-se marti, la antrenament, informeaza fff.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- ​​Marian Olaianos nu mai merge la Mondialul din Qatar, ca urmare a anchetei disciplinare in care e cercetat ca si-ar fi bruscat o colegam scrie paginademedia.ro . Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, confirmate din surse TVR, Marian Olaianos nu mai este pe lista comentatorilor care vor merge la…

- Jordan Veretout (29 de ani) a fost reținut de Didier Deschamps in lotul Franței pentru Campionatul Mondial din Qatar deoarece e prieten cu magazinerul naționalei, care e și team-manager la agenția ce-l impresariaza. Sistemul de pile, combinații și relații funcționeaza și la campioana mondiala. ...

- FIFA nu a permis jucatorilor echipei nationale a Danemarcei sa imbrace, la antrenamentele pe care acestia le vor efectua in Qatar, tricouri cu mesaje pro-drepturile omului, a anuntat joi directorul federatiei daneze de fotbal, Jakob Jensen. Jucatorii echipei nationale a Danemarcei au dorit sa protesteze…

- Fostul presedinte al FIFA, Sepp Blatter, a calificat decizia de a gazdui Cupa Mondiala de fotbal din 2022 in Qatar drept o „greseala”, care a aparut in urma lobby-ului personal al fostului presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy.

- In 2018, Franta se bucura de o victorie in fata Croatiei si castiga Campionatul Mondial de Fotbal cu scorul de 4-2. Jucatorii care au adus victoria Frantei in finala au fost Mandzukici ’18 (autogol), Griezmann ’39 (penalti), Pogba ’59 si Mbappe ’65. In 2022, la actuala Cupa Mondiala din Qatar, Franta…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi (35 de ani), este la a cincea incercare de a ridica Cupa Mondiala, dar e ingrijorat ca Brazilia sau Franța ii vor distruge visul. Potrivit caselor de pariuri, Anglia, Brazilia, Franța și Argentina sunt cele patru mari favorite la caștigarea turneului din acest an,…