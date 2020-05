VIDEO Cum ar putea arăta prima zi de antrenament după ieșirea din izolare Lumea a luat o pauza importanta de la mișcare din cauza pandemiei de coronavirus, iar revenirea activitaților este așteptata de mulți cu mare interes.



Lipsa mișcarii s-ar putea simți la unii dintre noi mai mult decât la alții, iar important este ca așteptarile sa nu fie prea mari.



Într-o varianta comica, prima zi de antrenament dupa ieșirea din izolare ar putea arata în felul urmator:



