Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, va trebui sa plateasca o amenda pentru ca a facut o baie de multime fara masca in plina pandemie COVID-19 in Maranhao, a anuntat guvernatorul acestui stat din nord-estul tarii, informeaza AFP. Autoritatile sanitare din Maranhao "l-au amendat pe presedintele Republicii,…

- Presedintele PNL a anunțat vineri la Craiova, ca 36 de organizatii judetene au votat deja pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului. Declarația lui Ludovic Orban vine in contextul in care PNL trebuie sa-și aleaga o noua conducere in acest an, insa data congresului…

- Presedintele rus Vladimir Putin va participa joi prin videoconferinta la summitul international asupra climei propus de omologul sau american Joe Biden, a anuntat luni Kremlinul, informeaza AFP. "Vladimir Putin va prezenta abordarea Rusiei in contextul stabilirii unei ample cooperari internationale…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat, luni, Casa Alba, transmite Reuters. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca de oxigen in mana, urmarește protestele anti-restricții Intrebat daca…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, mai ales ca poate obține imunitatea cetațenilor folosindu-se de producția europeana, a anunțat un lider executiv al UE. „Absolut, noi nu avem nevoie de Sputnik V”, a declarat pentru televiziunea TF1 comisarul european pentru…

- Presedintele belarus Alexander Lukasenko a declarat sambata ca Belarus poate trimite o noua piesa la concursul Eurovision din acest an dupa ce precedenta, intitulata ''Te voi invata'' si interpretata de trupa Galasy ZMesta, cunoscuta ca ia in deradere protestele anti-guvernamentale,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice ca va prelua, in anul 2021, presedintia Asociatiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), pentru un mandat de un an. Reamintim ca Autoritatea Electorala Permanenta a detinut presedintia ACEEEO in perioadele 2007 - 2008…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a transmis simbata un mesaj de reconciliere catre Statele Unite, dupa ce relațiile dintre cei doi parteneri in cadrul NATO au fost destul de tensionate in ultima perioada, inclusiv dupa instalarea noii administrații a președintelui Joe Biden. Intr-o inregistrare…