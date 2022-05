Stiri pe aceeasi tema

- Eda Marcus, prezentatoarea TVR, a publicat pe Instagram inregistrarea cu momentul "Bucharest is calling" si reactia acesteia atunci cand Televiziunii Romane i-a fost refuzata de catre organizatori, European Broadcasting Union, transmiterea in direct si anuntarea punctajului juriului pentru Eurovision…

- EBU (Uniunea Europeana de Radio și Televiziune) a transmis printr-un comunicat oficial ca juriile din șase țari ar fi fost eliminate din calculul notelor finale pentru melodiile concurente din cauza unor neregularitați. Comunicatul nu menționeaza explicit cele șase țari, dar o publicație specializata…

