Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Botezatu spune ca Binca se pregatește de nunta și ca a dat deja petrecerea burlacițelor cu aceasta ocazie. "Seara fetelor. Vreau sa numar persoanele care au participat la petrecerea burlacițelor, am putea spune? Ca Bianca a spus ca oricum se pregatește de nunta. Probabil a stat foarte mult…

- Tristan Tate a reacționat dur dupa declarațiile facute de presupusa logdnica, Mia. Dezvaluirea a fost facuta de Razvan Botezatu in cadrul emisiunii de la Antena Stars. El este și foarte bun prieten cu Bianca Dragușanu. Mia, una dintre tinerele care au facut parte viața sportivului, a oferit declaratii…

- Un luptator de MMA care s-a batut in cușca cu Tristan Tate, iubitul Biancai Dragușanu, a facut declarații despre acesta. Tristan Tate, noul iubit al Biancai Dragușanu , este mare pasionat de sport. Tristan Tate este campion la kickboxing . Are doua centuri. Si cum nu a putut renunta la microbul acestui…

- Tristan Tate, noul iubit al Biancai Dragușanu, marturisea, intr-un interviu, ca nu provine dintr-o familie cu bani. Noul amorez al Biancai Dragușanu duce o viața de lux. Tristan Tate este un englez mutat in Romania de aproximativ trei ani . Tristan Tate este campion la kickboxing și are doua centuri.…

- Fosta prezentatoare de televiziune Dana Razboiu a avut o copilarie marcata de momente mai puțin fericite. Dana Razboiu, care s-a retras de cațiva ani din lumina reflectoarelor , a facut declarații despre copilaria sa in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Fosta prezentatoare de televiziune a vorbit…

- Roxana Ilie s-a intors in Romania si a vorbit in cel mai sincer interviu pentru "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars. Vedeta nu s-a intors definitiv in Romana, ci doar pentru a petreace in statiunea milionarilor de pe litoralul nostru

- Vrei sa stii cum este partenerul tau in functie de luna in care s-a nascut? Comportamentul lui este influentat de caracteristicile zodiei. Numerologul Cristina Udrescu a fost invitata la "Star Matinal", de la Antena Stars, unde a vorbit despre relațiile toxice.