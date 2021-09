Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret ca vom scoate din ce in ce mai mulți bani din buzunar pentru toate cele necesare traiului zilnic. Prețurile cresc, iar facturile o sa devina un coșmar nu doar pentru oamenii simplii, ci și pentru instituții. Acum, ca tot se apropie sezonul rece, vom plati mai mult pe caldura, curent…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a inspectat ieri lucrarile de reabilitare care au loc la Galeriile de Arta din Focșani, Bdul. Unirii nr. 57A. Lucrarile sunt intr-un stadiu avansat și se apropie de finalizare. Prin proiectul ”Reabilitare energetica și lucrari conexe Galeriile…

- Consiliul Județean Vrancea a virat in data de 10 august 2021 catre opt localitați din județ suma totala de 313.734 lei pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG) ale localitaților și a regulamentelor locale de urbanism. Este vorba despre localitațile Odobești, Dumbraveni,…

- Consiliul Județean Vrancea executa zilele acestea lucrari de intreținere curenta pe timp de vara pe mai multe drumuri județene. Președintele CJ Vrancea, Catalin Toma, a mers joi pe DJ 203 H limita județ Buzau, Bicești – Dumitrești, drum pe care se executa lucrari de intreținere curenta și se toarna…

- O delegație din Republica Moldova, formata din patru profesori ai Liceului Teoretic ”Vlad Iovița” din raionul Dubasari, a vizitat ieri Consiliul Județean Vrancea. Delegația este prezenta la Focșani in cadrul proiectului educativ internațional „Oameni, locuri, monumente”, derulat de Asociația ”Cultul…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a inspectat marți lucrarile de asfaltare care au loc pe DJ 205 L, la Negrilești. Proiectul „Reabilitare si modernizare D.J.205 L, sector DN 2D – Negrilesti, km 18+152-km 21+552, L=3,4 km, comuna Negrilesti, judetul Vrancea”, derulat de Consiliul…

- Sportivii de la ACS Odobești au obținut doua clasari pe podium in curse care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. La Drag Race Arad, George Mihail Ionița s-a clasat pe locul al treilea. Pe Serres Racing Circuit, in Grecia, in etapa a treia a Campionatului Național de viteza, Florin Marius Iliescu…