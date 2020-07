Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au reusit, depasind limitarile gravitatiei la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), o performanta in domeniul fizicii cuantice ce contribuie la o mai buna intelegere a mecanicii fascinante ce guverneaza lumea microscopica, relateaza joi AFP.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a spus ca, in continuare, mulți oameni cred ca pandemia este o conspirație, insa acest lucru nu este posibil pentru ca asta ar insemna ca „toate puterile lumii s-au ințeles și au facut o conspirație impotriva populațiilor proprii”. „Oamenii la cat au auzit și la cat au vazut…

- Oamenii de culoare au mai mult de patru ori mai multe șanse sa moara din cauza Covid-19 decat albii, potrivit cifrelor oficiale stricte care expun o diferența dramatica in impactul pandemiei coronavirusului in Anglia și Țara Galilor, scrie The Guardian. Cifrele oficiale arata ca uriașa diferența nu…

- Este cel mai vechi caz cunoscut in care o persoana a fost lovita direct si ucis a de un meteorit , fiind identificat recent de o echipa de cercetatori turci. Aceasta descoperire a fost facuta in urma analizei arhivelor de stat turce. Povestile despre oameni loviti de meteoriti sunt vechi, insa majoritatea…

- Dupa cum a anunțat The Guardian, cercetatorii de la Galeria Regala Mauritzheis din Haga au dezvaluit rezultatele unui studiu amplu al picturii Fata cu cercel de perla" a lui Jan Vermeer (pictura se presupune ca dateaza din jurul anului 1665). Oamenii de știința au fost surprinși sa descopere pentru…

- Batranul a fost numit colonel onorific chiar in ziua in care a implinit 100 de ani si a fost felicitat de regina Angliei si de premierul Boris JohnsonCapitanul Tom Moore, care a adunat peste 33 de milioane de euro pentru spitalele din Anglia parcurgand ture prin curtea casei sale, a fost facut astazi…

- Daniel Defoe (Daniel Foe), cu a sa naștere asupra careia se discuta inca – 1659/1661(?) și data plecarii catre eternitate – 24 aprilie(?), 1731, celebru prin Robinson Crusoe (1719), este considerat fondatorul romanului englez [1] , primul mare romancier realist din Anglia, un observator minuțios, preocupat…

- Guvernul de la Londra a respins luni dezinformarea lansata de presa oficiala ruseasca, potrivit careia premierul Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, ar fi fost conectat la un ventilator dupa internarea in spital.Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare…