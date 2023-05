VIDEO. Cum a fost jefuit un cetățean străin într-un cazinou din Capitală. Avea 58.000 de euro în buzunar Un cetațean neamț care venise in Romania sa joace la cazinou a fost jefuit de un cuplu din Galați. Barbatul s-ar fi mutat pe un alt scaun și și-ar fi lasat geaca in care avea 58.000 de euro. Profitand de neatenția cetațeanului german, o femeie s-a așezat pe scaunul pe care se afla haina cu […] The post VIDEO. Cum a fost jefuit un cetațean strain intr-un cazinou din Capitala. Avea 58.000 de euro in buzunar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

