Stiri pe aceeasi tema

- A cerut-o de nevasta in Vaslui, in fața unui bloc modest. Un tanar și-a cerut aleasa de soție in fața scarii unde aceasta locuia, alaturi de prietenii sai care țineau un banner și il acompaniau cu vuvuzele. Vecinii au fost foarte incantați iar scenele pe atat de emoționante pe cat comice au fost filmate.…

- "În contextul în care utilizatorii reclama faptul ca Autoritatea le-ar refuza cererile de portare, vreau sa precizez ca ANCOM se ocupa exclusiv de gestionarea sistemului informatic prin care se deruleaza procesele de portare. Doar operatorii de telefonie implicați în proces…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul care modifica Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor, in forma inițiala, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis, anunța Mediafax. Au fost 173 de voturi pentru 61 impotriva și o abținere.

- AREST…Trimis dupa gratii in arest preventiv dupa ce a fost acuzat ca a incercat sa-si violeze propria nepoata, Costel Badaru a sperat ca va fi lasat acasa. A cerut judecatorilor inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Cererea barbatului a fost respinsa, iar mandatul prelungit…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins marti cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis pe modificarile legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cu 172 voturi "pentru", 108 voturi "impotriva" si 6 abtineri. Deputatul PNL Ioan Cupsa a precizat…

- Protest ”Roșia Montanta” in Parlament, in timpul discursului Vioricai Dancila. Parlamentarii USR au afișat un banner de mari dimensiuni, in plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului. Mesajul era unul pentru ca Roșia Montanta sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Premierul Viorica Dancila…

- Zece producatori de energie fotovoltaica au depus o cerere de arbitraj impotriva Romaniei, la Centrul internațional de soluționare a litigiilor in materie de investiții (ICSID) din Washington, acuzand pierderi din cauza reducerii in 2013 a schemei de sprijin prin certificate verzi, scrie Business Review…

- CHIȘINAU, 4 iunie — Sputnik. Cererea directorului portalului RIA Novosti Ucraina, Kirill Vâșinski, privind renunțarea la cetațenia ucraineana a fost trimisa administrației președintelui Petro Poroșenko, a comunicat Andrei Domanski, avocatul jurnalistului. „Noi am expediat…