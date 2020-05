Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de Inviere a fost oficiata, din nou, azi-noapte in bisericile și manastirile de la malul marii. Oamenii au fost chemati sa primeasca Lumina, la mai bine de cinci saptamani de la sarbatorile pascale.

- Arhiepiscopia Tomisului va repeta slujba de Inviere in noaptea de 26 spre 27 mai, cand va fi imparțita Lumina și Paști. Motivul este ca atunci era starea de urgenta și credincioșii nu au putut sa participe.S-a hotarat unui post bisericesc in zilele de 24, 25 și 26 mai, cand credincioșii se pot spovedi,…

- Și in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului. IPS Teodosie va ajunge cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30. De acolo, impreuna cu alte doua fețe bisericești, va pleca, pe faleza Cazinoului, spre Catedrala arhiepiscopala…