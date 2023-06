Stiri pe aceeasi tema

- 59 de morți dupa ce o ambarcațiune cu migranți s-a scufundat in largul coastelor Greciei. Cel puțin 59 de persoane s-au inecat miercuri și altele sunt date disparute dupa ce o ambarcațiune cu migranți s-a scufundat in largul coastelor Greciei. Anuntul a fost facut de paza de coasta elena, potrivit agenției…

- Panica in Sicilia, dupa ce vulcanul Etna a erupt. Este cel mai mare vulcan activ din Europa și se afla in sud-vestul Italiei. Autoritațile italiene au activat Alerta Roșie a Protecției Civile. Vulcanul Etna a erupt In dimineața zilei de astazi, in jurul orei 10:00, vulcanul Etna din Italia a erupt.…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, vinde pizza in Italia și nu iși face griji de condamnarea din Romania la patru ani de inchisoare cu executare.Alina Bica lucreaza la restaurantul partenerului ei, roman si el, alaturi de care traieste in sudul Italiei, intr-un oras din provincia Bari.Cei doi s-ar fi cunoscut…

- Un barbat de 54 de ani, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru talharie in Italia a fost prins de politistii doljeni, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale au depistat in municipiul Craiova, un barbat, de 54 de…

- Cațiva morți au rezultat in urma inundațiilor catastrofale din nordul Italiei, iar mii de oameni au fost nevoiți sa-și paraseasca casele. Mai multe persoane au murit și mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații…

- Autoritatea de Reglementare Antitrust din Italia (AGCM) a anuntat joi ca a demarat o investigatie privind posibilul abuz de pozitie dominanta pe piata aplicatiilor mobile al gigantului tehnologic american Apple, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . AGCM a precizat ca Apple a penalizat dezvoltatorii…

- Nașterile in Italia au scazut la un nou minim istoric, fiind inregistrate sub 400.000 de nașteri in 2022, a anunțat vineri biroul național de statistica ISTAT, citat de Reuters. Din 2014 pana acum, Italia a pierdut 1,36 milioane de persoane, echivalentul

- Germania ar putea sa urmeze exemplul Italiei și sa blocheze ChatGPT din cauza ingrijorarilor legate de securitatea datelor, a declarat Ulrich Kelber, comisar german pentru protecția datelor, potrivit Reuters.„In principiu, o astfel de acțiune este posibila și in Germania”, a spus Ulrich Kelber, fara…