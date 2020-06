Stiri pe aceeasi tema

- O aparenta neințelegere a dus la pierderi financiare pentru Jador și Culița Sterp, chiar in timp ce se bucurau de culmile succesului. Cei doi au fost lasați, peste noapte, fara incasarile de pe urma unei colaborari.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca organizatorii marilor festivaluri cer cu insistenta anularea evenimentelor de anul acesta, pentru ca „asta i-ar ajuta pe ei in rezilierea contractelor si in alte procese“. Pe de alta parte, organizatorii Eelctric Castle si Untold contrazic autoritatile…

- Adrian și Viorica, el avocat, ea cadru didactic universitar, erau prieteni de familie inca din momentul in care fiecare avea o alta relație. In cele din urma, și-au dat seama ca ar fi mai bine sa traiasca liniștiți impreuna. Și-au cumparat o casa in Valea Adanca in speranța ca iși vor petrece batranețea…

- Conflictul dintre generații a ajuns și in lumea manelelor! Nimeni altul decat Florin Salam s-a aratat foarte deranjat de succesul de care se bucura nou-veniții din industrie. In zilele noastre, topurile sunt mai degraba dominate de nume precum Carmen de la Salciua, Culița Sterp sau Jador, un lucru deloc…

- Printre argumentele sale se numara lipsa oricarui simptom timp de doua saptamani cat a stat internat, faptul ca desi a fost impreuna cu sotia in Franta, unde se presupune ca s-ar fi infectat, aceasta a avut test negativ si ca, in urma unor analize detaliate si specifice ale sangelui nu s-au gasit anticorpii…

- Dupa ce soția lui a facut senzație pe Internet și a reușit sa rupa toate topurile cu o singura melodie, Viorel a venit tare din urma. Extrem de increzator, soțul Vulpiței a susținut inca de la inceput ca va ajunge pe locul 1 și s-a ținut de cuvant. Iata ce mesaj are Culița Sterp pentru acesta!

- Scandal cumplit in lumea mondena! Celebrul Culita Sterp, fratele lui Iancu si mama celor doi sunt acuzati de un tanar cioban, care sustine ca a fost angajatul familiei, ca nu i-ar fi dat banii pentru munca prestata. In plus, sustine tot tanarul oier, faimosul Culita l-ar fi amenintat cu bataia!

- La Star Matinal, Jador a declarat ca este singur, iar același lucru il știm momentan și despre Culița Sterp, care recent s-a desparțit de Carmen de la Salciua. Acum cei doi cantareți sunt in cautare de partenere, dar pentru videoclip.