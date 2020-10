La Brașov, batalia electorala dintre Allen Coliban (USR-PLUS) și George Scripcaru (PNL) s-a incheiat cu victoria primului. Cei doi poarta in continuare o disputa de la distanța pentru marca „FC Brașov”, iar noul edil se bucura și de susținerea ex-premierului și colegului de alianța Dacian Cioloș. CONTEXT: In timp ce proaspatul primar Allen Coliban a inceput sa susțina din ce in ce mai activ S.R. ...