- Un agent al poliției locale din Milano a fost atacat de un barbat in timp ce incerca sa intrerupa o cearta. Polițistul rutier incerca sa desparta doi barbați care se incaierasera in via Vittor Pisani, in apropierea garii centrale din Milano. Barbatul care l-a lasat lat pe polițist cu un pumn e un roman…

- Silvio Berlusconi, antreprenor, de patru ori prim-ministru, a murit astazi la Milano, la varsta de 86 de ani, potrivit presei din Italia. Liderul Forza Italia, bolnav de leucemie mielomonocitara cronica, a fost internat pe 9 iunie la spitalul San Raffaele din Milano dupa ce a fost externat pe 19 mai,…

- Sute de mii de catolici au ajuns la Șumuleu Ciuc, la tradiționalul pelerinaj de Rusalii, considerat cel mai mare din Europa Centrala si de Est. Președinta Ungariei, Katalin Novak, participa și ea la pelerinaj, iar ministrul Eduard Novak, de la UDMR, a plecat din București pe bicicleta și a ajuns la…

- Cristian Terheș și alți doi europarlamentari din Italia și Danemarca sunt acuzați, in Parlamentul European, de un discurs al urii in timpul unei dezbateri privind drepturile femeilor. Europarlamentarul roman a fost ales in PE pe listele Partidului Național Țaranesc Creștin Democrat, face parte din Grupul…

- Mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari in centrul orasului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii, a anuntat joi canalul de stiri SkyTG24, citat de Reuters. Exploziile in lant s-au produs pe Via Pier Lombardo, in zona Porta Romana din Milano, in jurul orei locale 11.30 (12.30, ora…

- Un cetatean roman pe numele caruia autoritațile spaniole au emis un mandat european de arestare pentru omor a fost adus in țara, vineri, sub escorta autoritatilor americane. El a fost preluat de politistii din Ilfov și va fi transferat catre autoritatile spaniole. ”In data de 05.05.2023, ora 08:15,…

- Dupa condamnarea definitiva a fostului lider PSD Darius Valcov, care s-a stabilit de cațiva ani in Italia și are toate șansele sa nu fie extradat in Romania, așa cum au reușit și alți fugari celebri, ministrul roman al Justiției i-a scris omologului italian. Predoiu a anunțat ca ministerul Justiției…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi se afla la terapie intensiva intr-un spital din Milano, a declarat miercuri un membru al anturajului sau pentru Reuters. Magnatul in varsta de 86 de ani s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate in ultimii ani și a fost externat chiar saptamana trecuta.…