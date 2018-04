VIDEO Cu o foarfeca infipta in cap, a ajuns la spital cu autobuzul

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer al Societații de Transport Public Timișoara, care conducea un autobuz plin cu calatori, a fost prins beat la volan. Barbatul de 57 de ani a fost dus la spital și s-a ales cu dosar penal. Incidentul s-a petrecut luni, pe strada Gheorghe Adam, din Timișoara. Barbatul se afla la volanul unui autobuz…

- Un cetatean roman a fost ranit usor in accidentul feroviar produs joi in Italia, acesta fiind transportat la spital si, ulterior, externat, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat remis AGERPRES. Conform sursei citate, Consulatul General al Romaniei la Milano urmareste…

- In sudul Frantei, 27 de persoane, printre care mai multi elevi, au ajuns la spital dupa ce autobuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu un autoturism si s-a rasturnat. 4 dintre raniti sunt in stare grava.

- Cetateanul roman ranit in incidentul produs la New York, ca urmare a unei altercatii stradale cu focuri de arma, a fost transportat in regim de urgenta la un spital din proximitate, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila, anunta Ministerul de Externe, la solicitarea…

- Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea sa de Asociatia Jurnalistilor Sportivi (FWA). “Joi dimineata, Pele s-a prabusit si a fost dus la spital in Brazilia, unde a facut mai multe teste care par sa indice o epuizare…

- Fostul deputat Chiril Lucinschi, învinuit în dosarul „BEM”, a fost internat la spital. Astfel, ședința de judecata fixata pentru astazi, 17 ianuarie, la Judecatoria Chișinau (sediul Buiucani), a fost amânata, scrie realitatea.md

- Pe data de 15 iunie 1889, la ora 4.00 dimineata, se stingea in Sanatoriul de Boli Mentale al Doctorului Sutu, de pe strada Plantelor din Bucuresti, genialul poet Mihai Eminescu. Moartea nu i-a fost pe masura creatiei. A decedat intr-un halat ponosit, pe un pat metalic de spital, inchis in ”celula” sa…

- Un tanar a fost ranit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia. Din primele date, acesta, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul masinii si a lovit doua autovehicule parcate. Tanarul ranit a fost transportat, in stare de constienta, la spital. Conducea un autoturism…