- Uniunea Europeana ofera sprijin localitaților din Republica Moldova in procesul de eficientizare a consumului de energie și de producere a energiei din surse alternative. Reprezentanții instituțiilor publice locale și ai mediului de afaceri și-au dat intalnire in cadrul unei noi ediții „LIVE din Casa…

- Uniunea Europeana sprijina dezvoltarea antreprenoriatului feminin in zonele rurale oferind finanțare nerambursabila și acces gratuit la instruire și consultanța in domeniul inițierii afacerilor. Despre activitatea economica și afacerile lansate de femeile antreprenoare din regiunea de sud a Republicii…

- Uniunea Europeana sprijina modernizarea agriculturii din Republica Moldova, orientata spre necesitațile pieței, asigurarea produselor de calitate și respectarea mediului inconjurator. Despre potențialul agricol al regiunii de nord a Republicii Moldova și suportul Uniunii Europene pentru acest sector,…

- Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie a lansat un program de granturi destinate intreprinderilor existente, startup-urilor și inițiativelor de antreprenoriat social din ambele regiuni. „Sunt mandra sa anunț un nou pas important pentru Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Acest program de granturi va oferi…

- Istorii de succes, ce reflecta modul in care UE contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului in localitațile rurale din nordul Republicii Moldova, au fost prezentate intr-o noua ediție „LIVE din Casa Mare”, in orașul Ocnița, parte componenta a Grupului de Acțiune Locala 33 de Vaduri. Despre activitatea…

- Schimburile de experiența și cooperarea antreprenorilor și a Grupurilor de Acțiune Locala constituie cheia succesului la nivel local. In cadrul ediției „LIVE din Casa Mare” din localitatea Bașcalia, UTA Gagauzia, reprezentanții zonei de sud și-au impartașit rezultatele proiectelor implementate cu sprijinul…

- Instrumentele de finanțare in cadrul implementarii Abordarii LEADER in Republica Moldova și modul in care Grupurile de Acțiune Locala (GAL) ofera susținere zonelor rurale in realizarea proiectelor de dezvoltare locala, au fost subiectul discuțiilor ediției „LIVE din Casa Mare”, desfașurata in localitatea…

- Dezvoltarea localitaților rurale din Republica Moldova este facilitata de activitatea Grupurilor de Acțiune Locala, care reprezinta parteneriate ale sectorului public, antreprenorial și civic și datorita micro-proiectelor implementate, genereaza oportunitați și noi locuri de munca. Despre potențialul…