Tragedia de proportii din Grecia, in urma careia au murit 43 de persoane și alte cateva zeci au fost ranite, a fost surprinsa de camere de supraveghere din zona. Trenul de marfa care se deplaseaza spre Larissa și trenul de calatori care a plecat din Atena se aflau pe aceeași linie, circuland cu o viteza […] The post VIDEO cu momentul in care s-au ciocnit cele doua trenuri, in Grecia, la viteza de 166 de km/h. Imagini cu un puternic impact emotional first appeared on Ziarul National .