VIDEO cu momentul în care doctorii scot un glonț din inima unui soldat ucrainean / Incredibil cine este chirurgul O operație complicata a avut loc intr-un spital din Kiev. Medicii au scos un glonț din inima unui soldat, iar acesta e gata sa se intoarca pe front. Mai mulți medici din Ucraina și Belarus și-au unit forțele pentru a-l salva pe barbatul care avea un glonț chiar in inima. Intervenția extrem de riscanta a […] The post VIDEO cu momentul in care doctorii scot un glonț din inima unui soldat ucrainean / Incredibil cine este chirurgul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

