VIDEO cu jurnalistul răpit în Belarus! Cu fața plină de vânătăi, spune că e ”bine tratat” Jurnalistul Roman Protasevici , care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul in care se afla, apare cu fața tumefiata intr-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este in spatele ”tulburarilor civile”, relateaza Reuters și AFP. „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Anterior,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- Jurnalistul Roman Protasevici, care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul în care se afla, apare cu fața tumefiata într-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este în spatele ”tulburarilor…

- Autoritațile din Polonia au deschis o ancheta in cazul avionului Ryanair forțat sa aterizeze in Belarus din ordinul regimului Lukașenko, pentru arestarea jurnalistului opozant Roman Protasevici, aflat printre pasageri, informeaza Hotnews. Incidentul intra in jurisdicția Varșoviei deoarece aeronava este…

- În weekendul ce tocmai a trecut, știrea ca Belarus a deturnat un avion civil al companiei Ryanair pentru a aresta un jurnalist anti-Lukașenko, stârnind reacții virulente din partea statelor UE. Presa internaționala a relatat șirul evenimentelor, vorbind inclusiv despre ordinele date de ”ultimul…

- Povestea are ingredientele unui film cu foști spioni CIA reactivați: un avion comercial la bordul caruia se afla un jurnalist disident este interceptat de un avion de lupta MiG-29 din ordinul unui lider autocrat, președintele Belarus. Doar ca protagonistul acțiunii este un personaj cât se poate…

- Secretarul general al NATO a denunțat duminica „un incident grav și periculos” și a cerut „o ancheta internaționala”, dupa deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk și arestarea unui opozant prezent la bordul aparatului.„Este un…

- Un avion Boeing 737-800 NG al Ryanair care zbura duminica pe ruta Atena (Grecia) – Vilnius (Lituania) a fost interceptat in spatiul aerian al Belarusului si a primit ordin sa aterizeze la Minsk.