Stiri pe aceeasi tema

- O ursoaica și puiul ei au fost impușcați dupa ce s-au urcat pe un submarin nuclear rusesc din peninsula Kamcetka iar filmarea distribuita pe rețelele de socializare a starnit furia internauților noteaza Adevarul.roReprezentantii fortelor navale ale Rusiei au aparat decizia de a impusca o ursoaica…

- Alex Bodi și o alta femeie au avut un schimb de replici naucitoare pe rețelele de socializare, imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Totul a inceput dupa ce o admiratoare l-a intrebat unde a gasit-o pe blonda.

- Nu stii ce sa alegi dintre clasicul credit pentru nevoi personale si programele de leasing auto sh? Ei bine, in intampinarea ta venim cu acest articol, care iti ofera detalii despre ambele metode de finantare. Daca nu poti cumpara un vehicul rulat in Germania cu banii jos, atat creditul auto, cat si…

- Nutritionistul Mihaela Bilic ne demonstreaza, pe contul sau de Facebook, de ce avem nevoie de mult hulita sare și care este echilibrul sare-zahar. ”Vi s-a intamplat vreodata sa simțiți nevoia sa mancați ceva sarat dupa ce ați consumat un produs dulce? Nu sunteți singurii. Aceasta succesiune e nu doar…

- Prezenta la sediul Biroului Electoral Central (BEC) pentru depunerea listelor cu semnaturi pentru candidatii la alegerile parlamentare, Violeta Alexandru a fost intrebata de jurnalisti ce solutii are pentru parintii care au aflat intr-un termen scurt ca trebuie sa-si lase cu cineva copiii, in contextul…

- Raspunsul fara precedent al decidentilor la criza sanitara mondiala a permis tinerea sub control a riscurilor la adresa sistemului financiar, dar o recesiune prelungita sau decizii politice gresite ar putea declansa vulnerabilitatile crescute existente la nivel mondial, a avertizat marti Fondul Monetar…

- CHIȘINAU, 8 oct - Sputnik. Institutul Oncologic din Republica Moldova a fost fondat in octombrie 1960. Directorul-fondator al instituției a fost chirurgul Ghivi Honelidze, care s-a nascut si a absolvit facultatea curativa a Institutului de Stat de Medicina din orașul Tbilisi, Georgia. El a condus…

- Deputata Cosette Chichirau, copresedinte al USR PLUS Iasi, afirma ca Alianta va vota in plenul Consiliului Local "orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine", mentionand totodata ca nu are nevoie de aliante. "Raspunsul meu, in cazul in care nu s-a inteles, este foarte clar: USR PLUS…