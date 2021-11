Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cele patru meciuri foarte grele cu Dinamo, Steaua, SCM Zalau și Arcada Galați, Știința Explorari va juca in etapa a cincea a Diviziei A1 cu Unirea Dej. Partida este programata sambata 6 noiembrie, de la ora 17, și va fi arbitrata de Ionuț Buciu (Zalau) și Bogdan Bardașan (Targu Mureș). Observator…

- Conform site-ului „Blogul Studentului", și in acest an, studenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș sunt invitați sa aplice in cadrul programului academic susținut de Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST)…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, Nr. 958 din 7 octombrie 2021 a publicat o Hotarare a Guvernului Romaniei pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a Palatului Administrativ din Targu Mureș, imobil aflat in domeniul public al statului și in administrarea Instituției…

- Proiectul "Puternice impreuna, femei pentru femei" inițiat de Junior Chamber Internațional (JCI) Targu-Mureș in colaborare cu Centrul de zi "Casa Dragostei și a Milei" a ajuns la a treia ediție. Organizatorii iși propun sa aduca și anul acesta un zambet și o imbrațișare calda acelor femei carora viața…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști maghiari contemporani expune la Camera K.Arte, la Targu Mureș. Pal Gerber (nascut in 1956, la Tatabanya), caștigator al Premiului Munkacsy, traiește și lucreaza la Budapesta. "Concepția mea nu contesta semnificația formei, de fapt o recunoaște, o folosește și o…

- Astazi, in jurul orei 10.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au identificat pe DN15 E60, in afara localitații Chețani, pe marginea parții carosabile, intr-un șanț, cadavrul unui barbat. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat persoana in cauza, ca fiind un barbat, de…

- In urma activitaților specifice desfașurate, la data de 10 septembrie, politistii Postului de Poliție Sancraiu de Mureș din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band, cu sprijinul celor din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, au identificat și depistat, un tanar in varsta de 17 ani, din județul…

