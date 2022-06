Stiri pe aceeasi tema

- Amber Heard l-a defaimat pe Johnny Depp cand a scris intr-un editorial ca este o supraviețuitoare a violenței domestice, a stabilit miercuri un juriu din Statele Unite, la finalul unui proces cu accente suprarealiste, desfașurat in Virginia.

- Un juriu din Virginia a decis miercuri ca actrita Amber Heard l-a defaimat pe fostul ei sot, Johnny Depp, intr-un proces de sase saptamani foarte urmarit, in care au fost prezentate dovezi si marturii care detaliau relatia deteriorata a fostului cuplu de la Hollywood, scrie Reuters.

