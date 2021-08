Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA a cerut, de asemenea, Pentagonului sa aiba pregatite planuri de rezerva pentru a prelungi retragerea daca se va dovedi necesar, a adaugat purtatoarea sa de cuvant, Jen Psaki, intr-un comunicat.Conform comunicatului, Joe Biden "a confirmat ca suntem pe cale sa finalizam (operatiunile)…

- Presedintele Joe Biden le-a comunicat marti liderilor G7, in cadrul reuniunii virtuale, ca misiunea militara americana in Afganistan este "pe cale sa fie finalizata" pe 31 august, cu conditia ca talibanii sa coopereze in continuare pentru a permite accesul in aeroportul din Kabul persoanelor care…

- Actrița Angelina Jolie, care pana acum nu avea un cont oficial pe rețelele de socializare, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram in scopul de a le vorbi utilizatorilor și admiratorilor ei despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, dupa ce…

- Armata americana a trimis trei elicoptere pentru a evacua 169 de americani care nu au putut ajunge la aeroportul din Kabul, a declarat vineri un oficial american. Trei aparate de zbor Chinook au parasit perimetrul securizat al aeroportului Hamid Karzai pentru a ajunge la un hotel din apropiere, The…

- Statele Unite ale Americii au oferit sprijin militar aliaților și jurnaliștilor aflați inca in Kabul. Joe Biden a facut precizari cu privire la criza afgana.,,Lasați-ma sa fiu clar. Orice american care vrea sa vina acasa, il vom aduce acasa", a transmis oficialul, potrivit CBS News .Președintele SUA…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

- Cei 3.000 de militari se va alatura celor 650 inca prezenti in Afganistan, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby."Ambasada ramane deschisa", "nu este vorba de o evacuare totala", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price, care a amintit ca executivul american…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…