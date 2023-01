Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo bifeaza in aceasta seara debutul oficial la Al Nassr, in confruntarea din campionat cu Al-Ettifaq. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Sport Extra, postul care va transmite incepand de azi campionatul din Arabia Saudita. ...

- Lionel Messi – Cristiano Ronaldo e duelul stelelor, in Arabia Saudita, a fost anuntat oficial de PSG, pe site-ul clubului. Partida va avea loc pe 19 ianuarie. Acesta este data la care campioana Frantei va intalni o echipa formata din jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal. Meciul va avea loc pe 19 ianuarie,…

- De cinci ori castigator al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo a fost prezentat, marti dupa-amiaza, in fata a 30.000 de suporteri stransi pe stadionul echipei Al-Nassr. Portughezul a incurcat Arabia Saudita cu Africa de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost prezentat azi la Al Nassr. Alaturi de el, in fața fanilor din Arabia Saudita, a fost prezenta și familia sa. Intr-o ceremonie spectaculoasa, in fața 20.000 de fani, Cristiano Ronaldo a fost prezentat la noua sa formație. La finalul festivitații, pe scena a aparut…

- Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial la noua sa echipa, Al-Nassr. Dupa saptamani de zvonuri, acesta a ajuns in Arabia Saudita unde a semnat cu echipa din Riad pana in 2025, dar va ramane legat de țara araba pana in 2030.

- Cristiano Ronaldo (37 de ani), noul fotbalist al lui Al-Nassr, va ajunge in aceasta seara in Arabia Saudita, iar marți seara urmeaza sa fie prezentat oficial de formația saudita. Portughezul le-a transmis deja un mesaj fanilor sai in timp ce se afla in avion catre Riyadh. Marți, Cristiano va fi susus…

- Marcelo Salazar, directorul sportiv de la Al Nassr, a vorbit despre posibilul transfer al lui Cristiano Ronaldo (37 de ani) la formația din Arabia Saudita. Dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, Cristiano Ronaldo e liber de contract, iar saudiții sunt in pole-position pentru a-l transfera,…

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenor la Al-Raed, in Arabia Saudita, ar putea sa-i fie adversar lui Cristiano Ronaldo (37), in cazul in care transferul portughezului la Al-Nassr, anunțat ca și facut de Marca, se concretizeaza. Cu aceasta ocazie, romanul le bate obrazul celor care l-au contestat. ...