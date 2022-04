Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de companii cripto au cosemnat o scrisoare deschisa catre Parlamentul European, Comisia Europeana și alte instituții principale ale UE cu un apel pentru a asigura o reglementare de bun simț, proceduri standardizate de conformitate și un mediu de afaceri favorabil inovației, conform cointelegraph.com.…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ''Colectiv'', in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ''Colectiv'', in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…

- Continuam sa ducem povestea comunitații mai departe, anunța Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook. El anunța ca Gradinița de pe langa Școala 125 ș-a schimbat total la fața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma recentului comunicat de presa trimis de Primaria Municipiului București, ma vad nevoit sa va raspund punctual la toate afirmațiile FLAGRANT INEXACTE, pe care acesta le conține in legatura cu situația de la Teatrul Tineretului "Metropolis". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, lanseaza un apel umanitar printre bucureșteni. El le cere oamenilor sa doneze sange pentru victimele razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doua hectare de pamant lasate de izbeliște vor fi transformate in parc. Anunțul a fost facut de Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, pe pagina sa de socializare. Prima cazma a fost deja infipta in pamant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Curtea de Apel București, a respins, miercuri seara, definitiv, contestația anchetatorilor DNA impotriva deciziei de cercetare in libertate a fostului edil a Sectorului 5, Marian Vanghelie, in mega-dosarul de corupție privind achizițiile Economat Sector 5. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…