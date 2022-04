Stiri pe aceeasi tema

- Continuam sa ducem povestea comunitații mai departe, anunța Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook. El anunța ca Gradinița de pe langa Școala 125 ș-a schimbat total la fața.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat azi finalizarea și darea in funcțiune a Proiectului Electromagnetica, primul obisctiv dintr-o serie draga actualului executiv al Primariei – Gradinițele-creșe.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a inaugurat azi Școala 124. La intrarea in reparații totale instituția de invațamant arata jalnic, acum insa cu cele mai inalte dotari poate concura cu succes cu orice școala din țara și nu doar:

- CFR anunta, vineri seara, ca un nou tren cu refugiati din Republica Moldova va intra maine dimineata in Romania. In functie de numarul persoanelor, CFR va decide daca va exista un tren special sau se vor atasa vagoane la o garnitura catre Bucuresti, conform news.ro.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a ieșit pe strazi și prin birouri ca sa le felicite și incurajeze pe doamnele și domnișoarele din Primaria și din Sectorul 5:

- Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a vorbit, intr-un interviu pentru jurnaliștii de la nato-nu-sunt-implicate-in-razboiul-impotriva-rusiei/">financialintelligence.ro, despre relațiile romano-ruse in contextul razboiului din Ucraina. Redam mai jos principalele explicații oferite de inaltul…

- In contextul in care Rusia a atacat, astazi, Ucraina, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a decis sa inlature totemul de la intrarea in Parcul "Fiodor Tolbuhin", denumit dupa generalul rus care a condus armata care a contribuit decisiv la instaurarea regimului comunist in Romania, potrivit news.ro.

- Selectionata feminina de polo pe apa a Romaniei a invins Slovacia cu scorul de 9-8 (1-2, 2-0, 4-2, 2-4), vineri, in Bazinul Steaua din Bucuresti, care gazduieste meciurile din Grupa A a preliminariilor Campionatelor Europene 2022.