- Dinamo tremura serios pentru evitarea retrogradarii. Echipa din Ștefan cel Mare mai primește insa o lovitura: șase jucatori au coronavirus. Jucatorii roș-albilor și-au facut testul pentru COVID-19 in urma cu doua zile, iar azi au venit rezultatele. Din informatiile transmise oficialii clubului, cei…

- Gigi Mulțescu, noul antrenor al lui Dinamo, este pregatit de debut, diseara, contra Chindiei Targoviște, dupa doua antrenamente cu echipa. Antrenorul a incercat sa „umble" la moralul jucatorilor, iar directorul tehnic Cornel Țalnar a apelat la strategia cu care a invins FCSB (2-1) in acel meci memorabil…

- Cristi Pulhac (35 de ani) a fost invitat la GSP Live. Fostul fundaș al lui Dinamo nu e de acord cu inițiativa „cainilor” de a cere victoria la „masa verde” in turul semifinalei Cupei Romaniei cu FCSB. Dinamo a pierdut ambele manșe din semifinalele Cupei Romaniei, 0-3 și 0-1, dar incearca sa obțina…

- Dupa patru infrangeri la rand, Dinamo a luat o masura de ultima ora, inainte de meciul cu Viitorul. Din informațiile GSP.RO, antrenorul Adrian Mihalcea a decis sa ia un psiholog la echipa, iar Dinamo l-a adus pe Silviu Ionița (44 de ani), care colaboreaza cu FRF și a fost alaturi de Romania U21 la…

- Ghinioanele se țin lanț la echipa din Ștefan cel Mare. Pe langa faptul ca spaniolii nu mai dau niciun semn ca ar mai vrea sa cumpere clubul și ca se poate pierde baza de la Saftica, acum a fost descoperit și...

- Jucatorii lui Dinamo sunt panicați, dupa ce astazi a fost anunțat primul caz de coronavirus la formația din Ștefan cel Mare. Se observa acest detaliu din primele dialoguri, chiar daca spun ca-și pastreaza cumpatul. Magazionerul de la Dinamo a fost testat pozitiv cu COVID-19Pacientul a fost izolat și…

- Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a povestit, in direct la GSP Live, un moment dificil din mandatul sau de conducator al „cainilor”. Tot in aceasta dimineața, Prunea a dezvaluit ca va parasi formația din Ștefan cel Mare la finalul contractului - mai multe detalii, AICI!…

- Fotbaliștii lui Dinamo au intrat de ieri dimineața in izolare, la Saftica, și au efectuat testele COVID-19. Azi noapte a venit și raspunsul de la laborator in privința testelor. „Toate sunt negative", au transmis oficialii gruparii din Ștefan cel Mare. Adrian Mihalcea nu a avut ce face in prima zi,…