(VIDEO): Criminalul de la Onești a avertizat din 2018 că va comite ceva cumplit Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani, care a ucis doi muncitori ce lucrau la apartamentul pe care l-a pierdut in instanța, a avertizat din anul 2018 ca va comite ceva cumplit, daca autoritațile nu vor lua masuri in cazul sau. In 2018, el dezvaluia, intr-o filmare intrata in posesia Bugetul.ro , ca, in anul 2010, in momentul in care familia sa a fost evacuata din apartamentul din Onești, fiica sa a fost amenințata cu pistolul. Mai mult, spunea Gheorghe Moroșan, daca autoritațile nu vor lua masuri, avand in vedere ca familia sa a fost amenințata cu arma de foc, va raspunde cu arma de foc. „Familia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

