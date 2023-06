VIDEO. Criminalul celor doi bătrâni din Timișoara a fost prins. Motivul pentru care i-a ucis Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins, joi seara. Anchetatorii au stabilit ca se cunostea cu victimele, avea restante la intretinere si stia data la care femeia aduna taxele. Aceasta a crezut ca venise sa achite si i-a deschis usa. El a fost identificat in baza ADN-ului și a fost […] The post VIDEO. Criminalul celor doi batrani din Timișoara a fost prins. Motivul pentru care i-a ucis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins joi seara, fiind inconjurat de politisti pe strada. Individul are 38 de ani, iar in cursul zilei a fost acasa pentru a-si schimba hainele, apoi a plecat in oras. Se cunostea cu victimele. Avea restante la intretinere, circa 2.000…

- Doi batrani din Timișoara au murit in propria locuința, in timp ce vorbeau la telefon cu un nepot din Germania. In casa lor a intrat un baiat necunoscut, care i-a omorat. Criminalul a fugit de la locul faptei, iar acum este de negasit. Anchetatorii continua sa il caute.

- Lucian Heiuș, șeful ANAF, și-a anunțat azi demisia din funcție. Heiuș a fost numit in funcție in mai anul trecut, fiind susținut de PNL. Motivul demisiei ar fi ca potrivit rotativei, locul sau va fi ocupat de un om pus de PSD, iar Lucian Heiuș va merge pe alta functie. Redam mai jos comunicatul integral:…

- Un cetatean peruan a fost trimis in judecata dupa ce a fost depistat, la inceputul acestui an, pe Aeroportul Henri Coanda, cu cinci kilograme de cocaina. Barbatul a fost cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de…

- Minel Prina, fostul edil din Slatina și condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare in același dosar cu fostul lider PSD Darius Valcov, a fost prins de polițiști la Milano. Și Darius Valcov, dat in urmarire pentru ca are de ispașit 6 ani de inchisoare se afla tot in Italia, cel mai probabil la […]…

- Principalul subiect al intalnirii aliaților Ucrainei, care va avea loc vineri la baza militara Ramstein din Germania, va fi refacerea stocurilor de muniție pentru apararea antiaeriana ucraineana, conform unor surse Financial Times, citate de BBC. Acest lucru este important nu numai pentru apararea impotriva…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care a fost intr-o vizita oficiala in China, a ajuns, sambata, in Romania. Este insa doar o escala tehnica, nu este o vizita pe care președintele Emmanuel Macron o face in Romania, in continuarea vizitei pe care a facut-o deja in China. Conform unor surse din Administrația…

- O tanara cu dizabilitati din judetul Covasna era tinuta de catre parintii sai legata cu un lant de un dulap, anchetatorii stabilind ca aceasta era tinuta in captivitate de mai bine de zece ani. Parintii tinerei au fost arestati preventiv. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe,…