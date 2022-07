Stiri pe aceeasi tema

- Infractorii incep sa invete cum sa se strecoare prin ochiurile tot mai largi ale navodului justitiei. Un iesean si-a folosit functia de manager de vanzari la o firma de industrializare a carnii pentru a-si umple propriile buzunare. Facea comenzi in numele unor magazine si prelua marfa, dar in folosul…

- O intamplare nefericita i-a adus fostului jurnalist Teo Furtuna, o condamnare cu executare de 2 ani și 7 luni de inchisoare. Persoana care a depus plangere impotriva jurnalistului, pentru privare de libertate, contesta pedeapsa, pe motiv ca este prea mica, și anunța ca va face apel. Intregul proces…

- Un barbat de 47 de ani a fost ucis in apropierea benzinariei de pe strada Sf. Andrei. Acesta a trecut aseara prin fata unui asa-zis bar din zona si a avut o altercatie cu un tanar care apoi l-ar fi omorat in bataie u politistii au vizionat inregistrarile video si au ajuns la Cezar Bercu u ieri nu era…

- Noaptea trecuta, pe la ora 2, politistii criminalisti si procurorii inca faceau cercetari la fata locului, pe strada Semnului, langa statia Petrom de pe Sfantul Andrei. In jurul orei 23, proprietarul unei case de pe strada Semnului au sunat la 122 precizand ca a gasit cadavrul unui barbat, langa trotuar.…

- Un sucevean in varsta de 46 de ani, cunoscut din mediul celor care hoinareau pe strazi, a primit lovituri fatale cu un cutit, in timp ce se afla in pacul din apropiere de sensul giratoriu din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Crima a fost comisa in noaptea de miercuri spre joi. Iulian A.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a minorului acuzat de incendierea blocului de pe strada Nicolae Grindeanu.Dosarul va fi solutionat de Judecatoria Constanta.Minorul este acuzat de evadare si distrugere.Conform portalului instantelor…

- David Delcea, fiul unor medici psihiatri clujeni, este internat provizoriu dupa ce a injunghiat in gat o femeie care iși facea liniștita cumparaturile intr-un magazin din oraș. Anterior, tanarul mai fusese in atenția poliției pentru ca a postat filmulețe in care schingiuia animale. Acum, procurorii…

- Irina, o femeie din Ucraina, a fost recunoscuta dupa manichiura ei roșie. Victima soldaților lui Vladimir Putin a fost ucisa in Bucha, iar trupul neinsuflețit ar fi stat pe strada timp de o luna, unde alte 400 de persoane și-ar fi gasit sfarșitul. Anastasia Subacheva a facut anunțul decesului printr-o…