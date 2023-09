Stiri pe aceeasi tema

- Crima care a zguduit Tiraspolul. Ilia Kuțenko, tanarul care și-a ucis iubita de 15 ani, Svetlana Ditkovskaia, apoi a ascuns-o intr-o cladire parasita, a fost adus astazi in fața magistraților, scrie pres a din stanga Nistrului.

- Procuratura raionului Calarași a finisat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința barbatului in varsta de 61 ani, care a impușcat mortal un barbat in raionul Calarași. Inculpatul este invinuit de omor intenționat savarsit cu premeditare, scrie Jurnal.md . Conform…

- Barbatul de 61 de ani, care a impușcat mortal un barbat in raionul Calarași a fost trimis pe banca acuzaților. Procuratura raionului Calarași a terminat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala. Acesta pledeaza nevinovat.

- Crima din Mangalia a ingrozit o tara intreaga. Alina a fost ucisa si bagata intr un geamantan, trupul fetei fiind apoi abandonat in parc. Aceasta a fost condusa ieri, 11 august pe ultimul drum. La sapte zile de la moartea fetei de 18 ani, banca sub care i a fost abandonat trupul de catre cea care a…

- Un barbat de 53 de ani, locuitor al unui sat din raionul Cimișlia, risca 15 ani de pușcarie. Potrivit procurorilor, in luna martie a anului curent, barbatul, fiind in stare de ebrietate alcoolica, i-ar fi aplicat concubinei sale mai multe lovituri cu pumnii in regiunea capului.

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a directorului Centrului Sportiv pentru Pregatirea Loturilor Naționale (CSPLN), fiindu-i incriminata savirșirea infracțiunii de corupere…

- Crima de la Gradina Botanica. Tatal fetei ucise a postat un mesaj induioșator, joi, pe o rețea de socializare, alaturi de o coroana cu flori.Tatal fetei a transmis, in urma cu cateva ore, primul mesaj de la decesul fiicei sale. Flavius Lungu a postat in mediul online o fotografie cu o coroana de flori…

