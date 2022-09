Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin noua oameni au fost uciși, iar alți 20 au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc in orașul Ijevsk, iar forțele de ordine și ambulanțele au ajuns la locul faptei. Atacul a avut…

- Un deținut din Rusia, condamnat pentru omor și tentativa de omor, s-a alaturat grupului Wagner in urma apelului facut de Evgheni Prigojin, cunoscut și sub numele „bucatarul lui Putin”, pentru a lupta pe frontul din Ucraina și s-a predat Kievului la scurt timp dupa inrolare, a dezvaluit jurnalistul ucrainean…

- Rusia a obținut sute de drone iraniene capabile sa fie folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, in ciuda avertismentelor SUA catre Teheran sa nu le expedieze, potrivit The Washington Post. Nu este clar daca Rusia a inceput sa zboare cu dronele impotriva țintelor ucrainene, dar dronele par sa fie…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat, luni, serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina. Atacul ar fi fost comis de o ucraineana care a sosit in Rusia pe 23 iulie, impreuna cu fiica sa, si a inchiriat un apartament in acelasi bloc cu Dughina, potrivit…

- Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Guvernul rus a decis, duminica, sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea…