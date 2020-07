Stiri pe aceeasi tema

- ​Dan Petrescu a vorbit dupa înfrângerea CFR-ului de pe teren propriu (2-3 în fața Craiovei), antrenorul formației din Gruia fiind de parere ca oltenii au devenit favoriți la câștigarea titlului. Ce spune Dan Petrescu"Au fost multe ocazii de ambele parti, am revenit…

- CFR CLUJ CRAIOVA. CFR Cluj si Craiova se intalnesc, duminica, de la 20:00, intr-o veritabila finala a Ligii 1. CFR Cluj are sansa sa se desprinda in fruntea clasamentului, in timp ce Craiova se poate apropia la un singur punct de lider, in cazul unei victorii. Despartite de patru puncte in acest…

- Universitatea Craiova a inregistrat doua victorii din tot atatea meciuri susținute de la reluarea campionatului și a ramas in cursa pentru titlu alaturi de CFR Cluj, viitoarea adversara. Toate acestea i-au determinat pe suporterii Științei sa le pregateasca alb-albaștrilor o surpriza. Daca Bancu și…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Botosani, scor 2-0, ca formatia sa a meritat victoria si ca il bucura atitudinea jucatorilor, anunța news.ro.“Aveam mare nevoie de trei puncte, mai ales ca Craiova a castigat. Ma bucur de atitudinea baietilor.…

- Atacantul dat in iarna la Astra Giurgiu, Raoul Baicu, le-a dat mari batai de cap jucatorilor Universitații Craiova. Asta chiar daca a jucat doar ultimele 20 de minute din confruntarea directa, de vineri seara, din etapa 4 a play-off-ului Ligii 1. Acesta a marcat golul egalizator imediat cum a intrat…

- Real Madrid s-a impus joi seara, cu scorul de 3-0, pe stadionul „Alfredo Di Stefano“, in fața formatiei CF Valencia. A fost meciul care a „inchis“ etapa 29 din LaLiga . Gazdele au inceput bine meciul, dar ocaziile importante din prima repriza au aparținut oaspeților. „Liliecii“ au avut un gol anulat…

- bull; Doua partide de verificare, astazi, intre FC Viitorul si U Craiova, disputate in BanieFC Viitorul a inregistrat o victorie clara, astazi, in primul meci amical din perioada de pregatire a reluarii Ligii 1, castigand cu 3 0 3 0 disputa de astazi din Banie cu U Craiova.Golurile au fost marcate de…