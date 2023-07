(VIDEO) Craiova: Doi tineri bătăuși, reținuți Doi tineri de 17 si 19 ani, din Craiova, au fost reținuți, aseara, de polițiștii Sectiei 2 pentru comiterea infractiunii de lovirea sau alte violente. In seara zilei de 20 iunie, politistii au fost sesizati de catre un tanar de 22 de ani, din comuna Bucovat, ca, in dimineata aceleiasi zile, ar fi fost agresat fizic de persoane necunoscute. Fapta s-a petrecut in timp ce se afla in cartierul 1 Mai. Au fost identificati cei doi tineri, de 17 si 19 ani, ambii din Craiova. Acestia SUNT banuiti ca in urma unui conflict spontan l-ar fi agresat fizic pe tanarul de 22 de ani. Cei doi au fost retinuti de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

