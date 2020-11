Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 18:00, peste hotare, cel mai activ s-a votat in secțiile de votare deschise in Montreuil, Republica Franceza, unde s-au prezentat la urne peste 2.500 de alegatori, Londra, Marea Britanie, Londra, Marea Britanie, unde au mers sa voteze peste 2.

- Circa 12.000 de politistii urmeaza sa fie mobilizati pentru aplicarea acestei masuri de prevenire a agravarii epidemiei de COVID-19, valabila in Franta timp de patru saptamani, cu posibilitatea prelungirii. Vorbind la o conferinta de presa, Jean Castex a mai precizat ca, timp de cel putin…

- Odata cu pandemia de COVID-19, oameni din intreaga lume au redescoperit bucuria mersului pe jos. Insa, in cele mai multe orașe, traficul ingreuneaza aceasta activitate. Institutul pentru Politici de Transport și Dezvoltare (ITDP) din New York, SUA, a realizat un top 5 orașe al orașelor din lume in care…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- Alianța Renault-Nissan semneaza un acod cu Uber pentru a oferi soferilor platformei masini electrice la pret redus. Utilizatorii vor avea optiunea de a selecta un vehicul ”verde” Alianta Renault-Nissan si Uber au semnat un memorandum de intelegere care prevede oferirea de masini electrice…

- Renault-Nissan semneaza un acod cu Uber pentru a oferi soferilor platformei masini electrice la pret redus. Utilizatorii vor avea optiunea de a selecta un vehicul ”verde” Alianta Renault-Nissan si Uber au semnat un memorandum de intelegere care prevede oferirea de masini electrice la pret…

- Franta, Marea Britanie si Germania nu sustin initiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin si Londra, transmite AFP preluat…

- Franta, Marea Britanie si Germania nu sustin initiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin si Londra, transmite AFP. SUA doresc…