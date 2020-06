Stiri pe aceeasi tema

- 99 femei gravide din R. Moldova sint infectate cu COVID-19. La fel, avem și 628 de copii infectați, dintre care cițiva au reușit sa se trateze. „Copiii fac boala și toate cazurile sint inregistrate pe interiorul claselor familiale.Terenurile de joaca devin o zona de risc pentru infectarea copiilor.…

- 99 de gravide in diverse perioade de sarcina, 628 de copii infectați cu coronavirus, dintre care 54 de bebeluși de pana la 1 an. Informația a fost facuta publica in cadrul ședinței de astazi a MSMPS de catre șeful ANSP, Nicolae Furtuna.

- Sâmbata, 9 mai, au fost anunțate 25 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus în rândul personalului medical. Este vorba de 6 medici, 14 asistenți medicali și 5 cazul de îmbolnavire în rândul personalului auxiliar. Astfel, de la începutul…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni a solicitat MAI sa comunice numarul angajaților infectați cu noul coronavirus . MAI a prezentat urmatoarea situație: numarul total de angajați din cadrul M.A.I. aflați in autoizolare/carantina este de 3.196; numarul total de angajați M.A.I. spitalizați este de 161; numarul…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de marti, 14 aprilie, au fost confirmate alte 87 cazuri de infectare cu coronavirus, din 465 probe procesate. In total, numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 1.799. Alti…

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de marti, 7 aprilie, au fost confirmate alte 91 cazuri de infectare cu coronavirus, din 510 probe procesate. In trei cazuri este vorba de importul de COVID-19, iar alte 88 de cazuri sunt de transmitere…

- La tradiționalele declarații dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19, Premierul Chicu alaturi de ministra Sanatații au anunțat ca in R. Moldova au fost depistate 32 de cazuri noi de infectare, fara a menționa in ce stare se afla pacinții deja infectați.

- Alte 13 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 au fost confirmate astazi de laboratorul ANSP, respectiv numarul total de cazuri a ajuns la 49. Viorica Dumbraveanu a venit cu un apel catre cetațeni sa fie responsabili și sa nu ingreuneze activitatea Serviciului de Asistența Medicala Urgenta. Aceasta a…