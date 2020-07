Stiri pe aceeasi tema

- AEP a cerut tuturor primarilor date și informații la nivelul secțiilor de votare, necesare in vederea identificarii, de catre autoritațile sanitare responsabile, a unor masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, anunța MEDIAFAX.„Autoritatea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a semnat, luni, primele 10 contracte pentru finantarea din fonduri europene a cheltuielilor spitalelor COVID-19, informeaza institutia.Contractele semnate, in valoare totala de 205,1 milioane de lei, sunt finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura…

- Ziarul Unirea DSP Alba, dupa ce jumatate din cele 40 de cazuri de COVID-19 au cerut spitalizarea: „La nevoie numarul de locuri disponibile poate fi suplimentat prin reorganizarea la nivelul județului” DSP Alba a anunțat, in decursul zile de 18 iulie, ca mai mult de jumatate din noile cazuri pozitive…

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, echipamentele de protecție cum sunt maștile sanitare au devenit indispensabile, chiar și pentru cele mai comune activitați precum mersul la shopping. Cat de eficiente sunt insa cand vine vorba de protecție și care...

- Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare in perioada 22.05.2020 – 28.05.2020, in domeniul controlului oficial al siguranței alimentare. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada menționata, 98 acțiuni de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,8425 lei pentru un euro, in crestere usoara cu 0,01% fata de nivelul de 4,8421 lei pentru un euro atins miercuri. Dolarul a scazut cu 0,12%, la 4,4163 lei pe unitate.Miercuri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat…

- Pe Strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Campina, intr-un spațiu achiziționat recent și modernizat, societatea Aveuro Internațional a deschis o fabrica unde se produc maști de protecție. Producția efectiva a inceput vineri, 8 mai 2020.

- Crucea Rosie Romania deruleaza pana pe 20 mai campania Romania salveaza Romania, prin care strange fonduri pentru a ajuta spitalele si persoanele vulnerabile la pandemie. Iuliana Tudor, ambasador al Crucii Rosii Romania a vorbit la Telejurnal despre activitatea Crucii Rosii.